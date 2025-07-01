Массовые мероприятия отменили в Ижевске после атаки дронов

Запланированные на 1 и 2 июля массовые мероприятия отменили в Ижевске после атаки беспилотников по одному из промышленных предприятий города. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Там пояснили, что во вторник, 1 июля, подготовленные мероприятия ко Дню ветерана боевых действий проводиться не будут.

Кроме того, власти города отменили митинг-концерт, посвященный пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Мероприятие планировали провести в среду, 2 июля.

Беспилотники атаковали промышленное предприятие Ижевска во вторник, 1 июля. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в результате воздушного удара есть погибшие и пострадавшие.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами воздушного удара стали три человека, ранения различной степени тяжести получили 17 горожан.