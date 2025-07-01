Глава Чехова провел совещание по подготовке к отопительному сезону
Вопрос отопления в муниципальном округе всегда остается самым актуальным. Эта тема стала одной из главных на расширенном совещании в администрации Чехова.
Глава муниципалитета Михаил Собакин сообщил, что подготовка к отопительному сезону вступила в активную фазу. «Прошлый год дал нам определенные вызовы, но благодаря этим вызовам мы научились с ними справляться», — отметил он.
Директор МБУ «Чеховское благоустройство» Антон Чистяков сообщил, что на данный момент к зиме подготовлено 239 домов. «Инженерные системы промыты, выполнены работы по кровлям и конструктивным элементам зданий», — рассказал он.
Не менее важным на совещании стал вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках реализации программы запланировано отремонтировать 62 МКД. В 31 их них будет выполнен ремонт кровли, в 25 — ремонт внутренних инженерных систем, в четырех — фасада, еще в двух — фундамента.
Еще одной темой обсуждения стала модернизация контейнерных площадок. Проект стартовал в 2024 году, завершится весной 2026-го. Сейчас на территории округа расположены 227 таких объектов.
«Министерство чистоты разработало и утвердило новый проект обустройства подъездных путей к контейнерным площадкам. В настоящее время адресный перечень уже сформирован», — доложила директор МБУ «Экология и природопользование» Людмила Слипчук.
На совещании также обсудили меры борьбы с борщевиком, создание новых мест отдыха вблизи водоемов и развитие бизнеса в муниципалитете. Эти и другие вопросы находятся под личным контролем Михаила Собакина.