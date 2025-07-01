Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в деревне Волково

В минувший понедельник, 30 июня, сотрудники «Мособлпожспаса» обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны в деревне Волково в округе Лотошино. Подозрительный металлический предмет обнаружил местный житель в поле возле частных домов.

Прибывшие на место взрывотехники определили, что находка — это немецкая противопехотная осколочная мина.

«Специалисты поместили боеприпас во взрывобезопасный контейнер и перевезли на полигон, где обезвредили согласно инструкции. Также работники 205-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — подчеркнул заместитель начальника территориального управления № 2 Александр Павлов.

Подобные выпрыгивающие мины особенно опасны, так как при срабатывании поднимаются на высоту около метра перед взрывом, нанося поражение осколками по кругу.