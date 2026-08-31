Безмятежное озеро в тени деревьев. Почему принцессу Диану не похоронили в фамильном склепе

В последний день лета исполнится 29 лет со дня аварии, в которой погибла всенародно любимая британская принцесса Диана. В честь этого ее 62-летний младший брат, граф Чарльз Спенсер, показал в соцсетях уникальное фото места захоронения сестры. О том, где и почему упокоилась леди Ди — в материале 360.ru.

Трагедия мирового масштаба

Меценат, икона стиля, «народная принцесса» — супруга принца Чарльза Диана Уэльская (в девичестве леди Диана Спенсер) стала, пожалуй, самым популярным членом британской королевской семьи. Принцесса выделялась среди чопорных монархов своей естественностью, добротой и безграничной искренностью. «Я не живу по правилам. Я руководствуюсь сердцем, не головой», — признавалась она. Диана не просто активно занималась благотворительностью — она обнимала больных, пожимала руки без перчаток, пренебрегая протоколом. Заверяла, что ждет звонка от тех, кто находится в бедственном положении: «Я прибегу, где бы они ни были». А еще Диана открыто говорила о личных проблемах. Она не скрывала, что несчастлива в браке и муж ей изменяет, чем завоевала еще больше симпатии и сочувствия.

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com

Нельзя сказать, что принцессу любили все. При жизни из-за непривычного обществу поведения она часто становилась героиней таблоидов, и далеко не всегда материалы о ней были комплиментарными. «Мне нравится быть свободной духом. Некоторые не любят это, но такова я», — комментировала Диана. Однако ее внезапная трагическая смерть в результате автокатастрофы в Париже 31 августа 1997 года всколыхнула целый мир. На прощание, проходившее в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, пришли около трех миллионов человек. Возле Кенсингтонского дворца, считавшегося домом Дианы, оставили миллион букетов.

Фото: Alexey Sukhorukov/Russian Look / www.globallookpress.com

В какой-то момент власти даже попросили жителей перестать приносить цветы, чтобы не парализовать дорожное движение. На похоронах принцессы пел ее друг Элтон Джон. Он исполнил песню Candle in the Wind («Свеча на ветру»). Сингл стал одним из самых продаваемых за всю историю мировой музыки.

Где похоронили принцессу Диану

Вначале предполагалось, что принцесса Уэльская упокоится в склепе Спенсеров в деревне Грейт-Брингтон. Именно там хоронили представителей двадцати поколений этой аристократической семьи. Однако брат Дианы изменил традицию. Он сослался на то, что крошечную деревню и церковь атакуют миллионы поклонников принцессы и на могиле могут происходить акты вандализма. Чарльз Спенсер рассчитывал, что сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, смогут приходить к месту упокоения матери в приватной обстановке, а не под прицелом множества камер.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Граф Спенсер предпочел похоронить сестру на небольшом острове в родовом поместье Элторп (графство Нортгемптоншир) в центре Овального озера. Он отметил, что «густая грязь на дне озера служит дополнительной линией обороны». На остров можно попасть только на лодке, для посторонних доступа нет. Дорога к озеру выложена 36 дубами — по одному на каждый год жизни «народной принцессы».

Фото: The Francis Frith Collection/Heritage PhotoGraphic Resources / www.globallookpress.com

Желающие почтить память Дианы могут принести цветы к мемориалу, установленному на берегу. Поместье открывается для посетителей 1 июля, в день рождения принцессы, и закрывается с окончанием лета. И даже при всем этом предпринималось по крайней мере четыре попытки украсть останки принцессы, заявил Спенсер журналистам в 2017 году. «Есть странные люди. <…> Самым безопасным было упокоить ее останки здесь», — сказал он о родовом поместье, хозяином которого сейчас является. Элторп принадлежал Спенсерам с XVI века и был почти полностью перестроен в XVIII веке архитектором Генри Холландом. Семья собрала там большую коллекцию картин и антиквариата. Диана взрослела в этом поместье и именно там в 16 лет встретила будущего мужа — принц Чарльз приехал на охоту.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Однако принцесса признавалась, что не слишком любит резиденцию Спенсеров за холодную атмосферу и давящее чувство долга в связи с графским титулом, возникавшее у нее при взгляде на фамильные портреты. Неизвестно, хотела ли бы она упокоиться именно там.

Кстати, существует легенда о том, что Диану похоронили все-таки в часовне Грейт-Брингтона. Якобы за день до церемонии над местным крематорием заметили дым, а потом в усыпальнице появился свежезабетонированный участок. Но подтверждений этим домыслам нет.

Элторп 150 лет назад и в наше время

В конце августа, за несколько дней до закрытия Элторпа для посетителей до следующего лета, Чарльз Спенсер опубликовал в соцсетях черно-белую фотографию Овального озера, сделанную около 150 лет назад. Его спроектировали в 1868 году. С годами это место практически не изменилось.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Идиллический пейзаж — безмятежная гладь озера в окружении густых деревьев — завораживает и в то же время создает меланхоличное настроение. Похоже, это идеальное место для завершения земного пути.

В 25-ю годовщину смерти Дианы, в 2022 году, принц Гарри на лодке привез к месту захоронения матери свою жену Меган Маркл.

И вот оно предстало перед нами — серовато-белый овальный камень. <…> Наконец-то я вел девушку своей мечты домой — познакомить с мамой. Принц Гарри, мемуары «Запасной»

Тогда Гарри и Меган возложили к могиле цветы и помолились. А в июле 2026 года СМИ написали, что чета проводит в родовом поместье Спенсеров летний отдых.

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com