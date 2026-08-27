«Высокомерная и грубая». Маркл стала героиней шуток у горничных

Герцогиня Меган Маркл столкнулась с трудностями при найме домработницы для своего особняка в калифорнийском городе Монтесито. Некоторые горничные критиковали ее за грубость, сообщило издание Page Six .

«У нее были проблемы с наймом горничных, потому что многие домработницы в Монтесито не хотели у них работать. Меган сама проводила собеседования и могла показаться по-настоящему высокомерной и грубой», — рассказал инсайдер издания.

По его словам, некоторые из них были настолько оскорблены ее манерой общения, что поползли слухи. Дошло до того, что люди начали шутить, что все горничные в Монтесито ненавидят Маркл. Это стало чем-то вроде дежурной шутки в фешенебельном анклаве.

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