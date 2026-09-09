Карл III напомнил об отсутствии регалий у принца Гарри и Меган Маркл

Король Великобритании Карл III запретил относиться к принцу Гарри и его жене Меган Маркл как к королевским особам. Письмо с напоминанием о том, что у Сассексов нет никаких регалий, пришло к 100 госслужащим, военным и лордам. Об этом сообщили в Daily Mail .

«Благотворительная деятельность герцога и герцогини является для них обоих личным делом и осуществляется в частном порядке. Их положение сродни положению частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы», — приводит издание слова из официального обращения.

По информации газеты, письма также получили и сами Сассексы, чему были немало удивлены.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили извиниться перед Карлом III. Почему герцоги решили переехать в Лондон, рассказали в материале 360.ru.