Дипломат Орджоникидзе: введение пошлин негативно отразится на экономике США

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая. Такой шаг бумерангом ударит по экономике Соединенных Штатов, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. Своим мнением он поделился в интервью ИА НСН .

По его словам, Трамп развязал экономическую войну, однако ее последствия, прежде всего, отразятся на экономике США.

«Американцы запустили бумеранг, который в ответ по ним же и шарахнет. Мексика точно сделает им какие-то нехорошие вещи», — заявил специалист.

В результате в стране возрастут тарифы, из-за чего США будут вынуждены экономить и искать дополнительные финансовые источники, добавил Орджоникидзе.