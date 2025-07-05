«Кожа почернела». Россиянка получила сильнейший ожог из-за антижира

В Липецке 50-летнюю женщину госпитализировали с сильнейшим химическим ожогом ноги четвертой стадии в городскую больницу № 3 «Свободный сокол». Об этом сообщило местное издание Gorod48 со ссылкой на заведующего ожогового отделения медучреждения Илью Копылова.

По его словам, липчанка случайно пролила на себя антижир, убираясь дома. Она не обратила на это особого внимания. Несколько дней женщина провела дома, обратившись к врачам за помощью, когда ее нога почернела. Начался некроз тканей.

«Женщине диагностировали ожог 5% поверхности тела, но он очень серьезный», — говорится в материале.

В начале года британка впала в кому во время операции. До этого она порезалась консервной банкой и, как позже выяснилось, заразилась пожирающими плоть бактериями. Ее рука почернела, начался некроз в мышцах, коже и других тканях.