На Украине испугались будущих массированных налетов «Гераней»

На Украине сообщили, что Россия в будущем может использовать более 1000 дронов «Герань» за одни сутки для атак по украинским объектам. Об этом глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, более известный как Мадьяр, написал в своих соцсетях.

По его словам, он никого не хочет пугать, а просто ссылается на анализ разведданных. Мадьяр добавил, что Россия наращивает массовое применение «дешевого, но всюду достижимого „шахеда“». И все варианты усовершенствования российских беспилотников в Киеве не могут оперативно предвидеть.

«Будет и 1000 единиц в сутки и больше. <…> Холодной головой включить мозги следует. Немедленно и всем, кто в теме», — призвал он.

В ночь на 4 июля российская армия нанесла мощный удар по военным аэродромам, железной дороге и объектам энергетики на Украине. Киев и область стали основной целью, но прилеты зафиксировали также в Чернигове, Павлограде и Харькове. Это стало ответом России на террористические атаки Киева.