Бойцы ВС РФ начали брать Купянск в охват

Марочко: бойцы ВС РФ берут Купянск в охват и перекрывают логистику ВСУ в городе

В Харьковской области российские подразделения берут в охват Купянск, блокируя все пути снабжения группировки ВСУ. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. <…> Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — заявил он.

По его словам, российские военные уже закрепились на новых рубежах и позициях в пригороде Купянска. При этом в самом городе бои пока не идут.

До этого военный эксперт рассказал, что украинские боевики стали минировать улицы и оборудовать в домах огневые точки.

В начале июня Марочко сообщал, что подразделения ВС РФ начали брать группировку ВСУ в огневой мешок в населенном пункте Радьковка в Харьковской области.