Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправлял прощальные сообщения жене
Найденный мертвым под окнами многоэтажки вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов писал прощальные сообщения своей жене. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.
Тело топ-менеджера нашли на Рублевском шоссе на западе столицы.
«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — рассказал собеседник агентства.
Бадалов занял 27-е место в списке загадочно погибших топ-менеджеров из ведущих российских компаний. В «Траснефти» он работал с 2021 года, где курировал цифровые вопросы и информационные технологии.
Прошлой осенью в Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании ЮКОС Михаил Рогачев, который выпал из окна своей квартиры в Москве. Он оставил записку, содержание которой не оглашалось.