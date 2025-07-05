Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправлял прощальные сообщения жене

Найденный мертвым под окнами многоэтажки вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов писал прощальные сообщения своей жене. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Тело топ-менеджера нашли на Рублевском шоссе на западе столицы.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — рассказал собеседник агентства.

Бадалов занял 27-е место в списке загадочно погибших топ-менеджеров из ведущих российских компаний. В «Траснефти» он работал с 2021 года, где курировал цифровые вопросы и информационные технологии.

Прошлой осенью в Москве погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании ЮКОС Михаил Рогачев, который выпал из окна своей квартиры в Москве. Он оставил записку, содержание которой не оглашалось.