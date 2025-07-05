Под Красноармейском «ждун-убийца» атаковал российских бойцов

«РВ»: «ждун-убийца» атаковал бойцов ВС РФ из засады под Красноармейском

Российские военные из группировки войск «Центр» наткнулись на дороге под Красноармейском с вражеским FPV-дроном, атаковавшим их из засады. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Ждун стоял на дороге в режиме ожидания и атаковал бойцов, которые услышали сигнал детектора и открыли по камикадзе огонь из ружей», — уточнил автор канала.

На кадрах видно, как российские бойцы открыли огонь по вражескому беспилотнику. Им удалось уничтожить дрон противника.

До этого российские военные уничтожили украинский оптоволоконный FPV-дрон, перерезав его кабель небольшими медицинскими ножницами. Вражеский беспилотник взорвался спустя несколько секунд.

Ранее в США проанализировали возможности российских FPV-дронов с солнечными панелями, которых могут долгое время находиться в засаде и вести наблюдение, ожидая цели противника.