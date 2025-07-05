Длинные выходные в 2026 году пройдут шесть раз

По планам Минтруда, затяжной отдых начнется с новогодних каникул, которые продлятся до 11 января включительно. Выходной день с 3 января перенесут на 9-е число, как и предлагали в Госдуме. Отдыха с 4 января покроет 31 декабря.

По три дня россияне отдохнут на День защитника Отечества, Международный женский день и День России — с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта и с 12 по 14 июня. Майские продлятся шесть дней с небольшим перерывом. День весны и труда растянется с 1 по 3 мая, День Победы — с 9 по 11 мая.

День народного единства в ноябре выпадет на середину недели. Россияне выйдут на работу со 2 по 8 ноября, отдохнув один день 4 ноября.

В 2025 году россиян ждет одна шестидневная неделя, сообщили «Известия». Им предстоит работать с 27 октября по 1 ноября, чтобы потом отдохнуть три дня подряд.