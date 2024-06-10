В 27 странах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент. Их результаты — это крах всей русофобской политики Запада, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT.

По словам специалиста, вся эта политика сегодня «разрушается как карточный домик». Люди лишь хотят, чтобы закончилась эскалация. В ближайшее время можно будет увидеть процессы против той политики, которая разрушает семейные ценности, подчеркнул депутат.

Отмечается, что выборы в Европейский парламент не принесли никаких перемен.