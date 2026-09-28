Ветеринары посоветовали не оставлять котенка младше трех месяцев без присмотра дольше 20 минут

Допустимое время, которое кошка может провести дома одна, зависит от ее возраста и привычек. Об этом со ссылкой на специалистов сообщил Petrograd .

Котенка младше трех месяцев нельзя оставлять без присмотра дольше 20 минут из-за риска бытовых травм. С трех месяцев этот срок увеличивается до шести часов, а к восьми месяцам — примерно до половины дня. Ближе к году взрослое животное способно безопасно оставаться в одиночестве до суток, если такой режим ему знаком.

Перед отъездом владельцу нужно подготовить запас воды и корма, очистить лоток, а также изолировать опасные предметы и ядовитые растения. Если поездка рассчитана на один-два дня, ветеринары рекомендуют попросить знакомых или зооняню приходить каждый день, чтобы проверить самочувствие питомца.