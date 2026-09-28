Невролог Демьяновская назвала вакцинацию единственным шансом на спасение при бешенстве

Своевременная вакцинация сразу после заражения бешенством остается единственным шансом спасти жизнь. Об этом RT сообщила невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам врача, вирус поражает головной и спинной мозг и признан одним из самых смертоносных на планете. В дикой природе главными носителями выступают лисицы, волки, енотовидные собаки, барсуки и летучие мыши, а в населенных пунктах — бездомные кошки и собаки. Заражение возможно и от скота.

Возбудитель передается через укусы, мелкие ссадины и слюну на поврежденной коже или слизистых. Инкубационный период длится от одного до трех месяцев, но сокращается при травмах головы, лица, шеи и кистей рук.

Если человека оцарапало или укусило неизвестное животное, рану нужно промывать теплой водой с мылом 10–15 минут, обработать края антисептиком и срочно обратиться в травмпункт за прививками.