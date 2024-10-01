Член Совфеда Чижов заявил, что конфликт Израиля с «Хезболлой» не закончится, несмотря на гибель руководителя организации

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в беседе с RT прокомментировал проводимую Израилем операцию в отношении «Хезболлы» на севере Ливана.

Собеседник издания считает, что этот конфликт не закончится, несмотря на гибель руководителя организации и членов руководства.

«Конфликт с „Хезболлой“ продолжался, продолжается и, я уверен, несмотря на гибель руководителя этой организации и членов руководства, он продолжится», — сообщил Чижов.

Прежние кампании Израиля в Ливане не добивалась поставленных целей, добавил он.