Член ЕП от Франции Гризе: проблемы с отоплением в ЕС наносят ущерб церквям

Проблемы с отоплением в странах еврозоны наносят ущерб местным церквям и другим историческим памятникам. Об этом заявила Член Европарламента от Франции Катрин Гризе, сообщила Lenta.ru.

По ее словам, по закону во Франции приходы обязаны покрывать расходы на отопление церквей. В условиях стремительного роста цен на энергоносители они не в состоянии этого сделать. Недостаток вентиляции, в свою очередь, приводит к появлению сырости и повреждению конструкций.

Чтобы решить проблему, необходимо финансировать масштабные работы по энергетической реконструкции церквей, отметила Гризе.