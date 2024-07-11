Член бундестага ФРГ Дагдален подняла вопрос о причинах отсутствия приглашения Украины в НАТО

Член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален направила запрос в Министерство иностранных дел Германии о причинах отсутствия приглашения Украины в НАТО. Об этом написала Lenta.ru .

Депутат задала вопрос, почему Украина не получила приглашения присоединиться к НАТО даже на юбилейном саммите, который проходит в Вашингтоне.

«Владимир Зеленский уже на саммите НАТО в июле 2023 года назвал отсутствие графика [вступления Украины в НАТО] абсурдным», — напомнила Дагдален.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на июльском саммите НАТО Киев рассчитывает получить ответ на заявку на вступление в организацию.