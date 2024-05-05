Кураторам Зеленского послали сигнал с помощью черной метки | 360°

Мир 05 мая 2024, 07:21 Кураторам Зеленского послали сигнал с помощью черной метки Депутат Шеремет: объявлением в розыск Зеленскому выписали черную метку James McGill/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского является черной меткой преступника. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он напомнил, что МВД России объявило украинского лидера в розыск и назвал это событие сигналом для Запада.

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«Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает», — рассказал парламентарий.

Шеремет добавил, что Зеленского перестали рассматривать как человека, с которым можно подписать мирный договор. По его мнению, украинский президент устроил геноцид украинцев и стал «списанным и отыгранным персонажем».

Ранее МВД объявило в розыск Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко. По какой именно статье их разыскивают, в ведомстве не уточнили.