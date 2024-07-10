Бывший премьер Франции Эдуар Филипп предложил сформировать правоцентристскую коалицию в стране

Во Франции предложили сформировать правоцентристскую коалицию при помощи объединения депутатов-центристов и правоцентристов. С такой инициативой выступил бывший премьер-министр Эммануэля Макрона Эдуар Филипп, написало издание Bloomberg.

Как уточнили «Известия», такая коалиция позволит получить относительное большинство в новом парламенте и опередить левый «Новый народный фронт».

Сейчас перед лидером Франции стоит задача выбора премьер-министра, который смог бы преодолеть политический хаос, сложившийся в стране, отметило издание.

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