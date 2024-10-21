Блогер Стас Васильев: суть вступления Молдавии в Евросоюз заключается в том, чтобы ослабить Россию

Блогер Стас Васильев в разговоре с радио Sputnik оценил референдум, который накануне состоялся в Молдавии. Гражданам предложили проголосовать за интеграцию страны в ЕС.
По словам собеседника, суть Молдавии в Евросоюзе заключается в том, чтобы ослабить Россию. Сам же он считает, что стране как раз выгодно торговать с Россией.
Васильев добавил, что Молдавия в составе ЕС будет обычным дотационным регионом. Он также уверен, что власти будут давить на то, что в стране проживает множество румын, которые должны быть вместе с Румынией.
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