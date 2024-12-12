Цена комплекта из четырех билетов на «Щелкунчик» перевалила за миллион рублей

Ставка за четыре билета на «Щелкунчик» в Большом театре достигла 1,26 млн. руб.

Большой театр в четверг ночью, 12 декабря, окончил торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который пройдет 28 декабря в 19:00. Аукцион продолжался более 17 часов, сообщило РИА «Новости» .

Торги завершились с максимальной ставкой за четыре билета в 1,255 миллиона рублей, при начальной цене лота в 200 тысяч рублей. За эту цену покупатель получил места с 10-го по 13-е в 12 ряду партера.

Самый дорогой комплект из двух билетов с начальной ценой в 100 тысяч рублей купили за 420 тысяч рублей. Максимальной ставкой за одиночный билет в партер стали 105 тысяч рублей.

Ранее движение «Ветераны России» призвало руководство Большого театра направить деньги, вырученные с аукциона, в зону специальной военной операции. По мнению представителей движения, важно оценить, насколько оправдана практика проведения подобных аукционов и соответствует ли она духу текущего времени. Общественники пригрозили обратиться в ФАС.