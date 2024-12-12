В странах Запада укоренилось неверное представление, что выживание самих этих стран зависит от победы Украины над Россией. Об этом в статье для газеты ABC написал испанский генерал Луис Фелиу Бернардес.

«[Запад считает, что] мир на Украине может наступить только с победой Украины и поражением России. Это мнение мне кажется необоснованным. <…> Военное поражение России спустя тысячу дней боевых действий далеко от реальности», — сказал Бернандес.

По мнению генерала, страны Европы увязли в ложных нарративах о мнимой угрозе демократии на Западе со стороны России, навязанных самими же себе. При этом они совершенно игнорируют справедливую обеспокоенность РФ из-за нарушения российских национальных интересов.

«При изучении географического положения Украины относительно России, можно понять из-за чего Москва выражает обеспокоенность, при этом заявления Брюсселя похожи больше на самовнушение, чем на объективную действительность», — подчеркнул Бернандес.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас попыталась указать будущему американскому президенту Дональду Трампу, как вести себя. Она рекомендовала ему быть жестче с Россией, чтобы не ударить лицом в грязь перед Китаем.