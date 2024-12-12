«Совершенно некомпетентен». В Киеве высмеяли Зеленского на фоне заявлений Орбана

Украинский лидер Владимир Зеленский не способен адекватно реагировать на переговорные предложения венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник второго президента Украины Кучмы Олег Соскин.

Таким образом Соскин прокомментировал заявление Орбана — тот утверждал, что Зеленский не принял его предложение о рождественском перемирии.

«Видно, что Зеленский к такой модели не подготовлен. Он совершенно некомпетентен, не может в таких сложных переговорах участвовать Это не его кредо абсолютно. Потому что тут нет вот этого актерского амплуа, геройства вождя нету», — отметил Олег Соскин.

При этом политолог счел, что Орбан работает по модели «челночной дипломатии», согласно которой третья сторона пытается найти точки соприкосновения между двумя враждующими. Эту модель Соскин назвал очень действенной и предположил, что Зеленскому придется к ней приспособиться.

«Приходится перестраиваться на ходу, кардебалет так сказать устраивать с прыжками в стороны», — резюмировал Соскин.

Орбан 11 декабря рассказал, что предложил Зеленскому рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Президент Украины ответил отказом.