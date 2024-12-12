Решение принято. Румынский суд отклонил жалобу на аннулирование выборов

Высокий суд кассации и юстиции (ВКС) Румынии отклонил апелляцию оппозиции об отмене президентских выборов. Об этом сообщило издание Relitatea .

Жалобу в суд подавал глава оппозиционной партии AUR Джеордж Симион. Вердикт инстанции окончательный и обжалованию не подлежит.

Realitatea отмечает, что решение ВКС было вполне ожидаемым. Жалобу расценили как изначально неприемлемую — по закону Румынии ни один другой суд не может отменить позицию Конституционного суда.

Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс выборов президента страны 6 декабря. Суд объяснил, что принял такое решение «в целях обеспечения корректности и законности избирательного процесса».

Избирательный процесс начнут заново. Дату выборов установит правительство. Однако в сообщении Конституционного суда не уточнялось, когда именно кабинет министров должен это сделать.

В первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Второе место заняла Елена Ласкони. Победителя первого тура заподозрили в покупке голосов.