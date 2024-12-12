Пентагон испугался ответного удара «Орешником» в отместку за Таганрог

Пентагон: Россия может ударить по Украине «Орешником» в ответ за Таганрог

Россия может запустить по Украине баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ответ за удар американскими ATACMS по Таганрогу. Об этом завила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передало агентство Bloomberg .

Москва обещала ответить на применение Украиной западных дальнобойных вооружений, напомнила Сингх. В Пентагоне уверены, что реакция российских властей не заставит себя долго ждать.

«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», — заявила Сингх.

Накануне украинские боевики ударили по военному аэродрому Таганрога шестью баллистическими ракетами ATACMS. Две ракеты сбил боевой расчет ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами РЭБ, сообщили в Минобороны России.

Во время атаки от падения фрагментов сбитых ракет пострадали несколько человек. Осколки посекли два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной техники и гражданские автомобили на прилегающей автостоянке.