Пентагон испугался ответного удара «Орешником» в отместку за Таганрог
Пентагон: Россия может ударить по Украине «Орешником» в ответ за Таганрог
Россия может запустить по Украине баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ответ за удар американскими ATACMS по Таганрогу. Об этом завила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передало агентство Bloomberg.
Москва обещала ответить на применение Украиной западных дальнобойных вооружений, напомнила Сингх. В Пентагоне уверены, что реакция российских властей не заставит себя долго ждать.
«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», — заявила Сингх.
Накануне украинские боевики ударили по военному аэродрому Таганрога шестью баллистическими ракетами ATACMS. Две ракеты сбил боевой расчет ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами РЭБ, сообщили в Минобороны России.
Во время атаки от падения фрагментов сбитых ракет пострадали несколько человек. Осколки посекли два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной техники и гражданские автомобили на прилегающей автостоянке.