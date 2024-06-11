Аналитик Топорнин заявил, что отставка Макрона видится малореализуемой

Отставка президента Эммануэля Макрона не представляется вероятным развитием событий. Об этом RT рассказал директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Он подчеркнул, что сейчас будет крайне важно, как закончатся выборы во французский парламент. Хотя, вероятнее всего, они буду аналогичны результатам в Европарламенте.

«Это значит, что следующее правительство Франции будет коалиционным и тогда Макрону придется сложнее отстаивать какие-то цели и задачи, которые он себе обозначил в начале второго президентского срока», — отметил политолог.

Он добавил, что в случае отставки Макрона главные шансы на президентское кресло будут у представитей «Национального объединения».