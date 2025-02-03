Аналитик Санакоев: Китай найдет пути обхода ограничений Трампа в Панамском канале

Дональд Трамп фактически начал торговую войну между США и Китаем, введя ограничения поставок китайских грузов в Панамском канале. Однако власти КНР будут искать способы обхода этих препятствий, заявил резидент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в разговоре с ИА НСН.
«Например, будет обсуждаться новый канал через Никарагуа. В любую точку мира можно попасть с разных сторон, всегда можно найти какую-то альтернативу», — отметил эксперт.
Санакоев добавил, что годовой оборот Китая с миром составляет шесть триллионов долларов. В Панамском канале доля китайских грузов составляет не менее 60%.
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