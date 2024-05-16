Аналитик Юшков: США могут вынудить Украину ввести санкции против «Газпрома» | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:57 Аналитик Юшков: США могут вынудить Украину ввести санкции против «Газпрома»

Читать 360 в

Судьба дальнейших поставок российского газа через Украину будет целиком зависеть от самой страны. Об этом рассказал аналитик и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с ИА НСН.

По его мнению, США способны вынудить Украину ввести санкции в отношении «Газпрома», тем самым парализовав транзит газа. Соединенным Штатам выгодно стать единственным поставщиком для Европы.

Реклама

Эксперт также добавил, что Украина вряд ли сможет целиком перейти на «Турецкий поток». Данный маршрут фактически работает на пределе.