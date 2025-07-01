Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 1 июля

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром, 1 июля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили пять баллов.

Сегодня заторы зарегистрировали на Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Ярославском, Носовихинском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Движение машин затруднено в утренние часы на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Боровском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Сложности наблюдаются и на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей учитывать возможные осадки, соблюдать дистанцию и скоростной режим.