Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT объяснил мотивы Европейского союза, связанные с решением расторгнуть договоры на поставку российского природного газа без взимания штрафных санкций.

Аналитик отметил сложность реализации планов Европейского союза по расторжению газовых контрактов. Он подчеркнул, что полная остановка закупок российского газа потребует согласия всех членов ЕС, чего достичь крайне трудно из-за сопротивления Венгрии и Словакии, которые экономически сильно зависят от российских энергопоставок.

По словам Юшкова, европейские власти заинтересованы в прекращении сотрудничества с Россией, однако существующие внутренние разногласия препятствуют принятию соответствующих решений. Пока речи о полном запрете импорта российского газа не идет, и Брюсселю предстоит преодолеть серьезные препятствия для воплощения своих инициатив.