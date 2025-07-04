Почти 7 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

В Подмосковье уделяют особое внимание здоровью населения и профилактическим осмотрам. Жительницы Московской области старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографическое исследование.

Своевременная диагностика дает возможность на ранней стадии обнаружить патологии и заболевания, что позволит сохранить качество жизни пациентов.

«С начала года почти 6,8 тысячи женщин самостоятельно записались на прохождение маммографического исследования, у 469 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на дополнительные исследования»», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

У 21 пациентки в результате обследований обнаружили онкологию. Все они получили направление в специализированные центры для разработки индивидуального плана лечения.

Для прохождения профилактического обследования женщине необходимо быть прикрепленной к одной из поликлиник региона и быть старше 40 лет.

Запись на исследование доступна через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг или по единому номеру 122.