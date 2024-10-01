Аналитик Федосова заявила, что Израиль получил карт-бланш от США на операцию в Ливане

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, комментируя начало военной операции ЦАХАЛ в Ливане, высказалась в беседе с RT о том, что, вероятно, Израиль получил зеленый свет от США. Она отметила существование Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC), который может участвовать в таких решениях.

По словам эксперта, никто не заинтересован в масштабной эскалации, и, учитывая возможности Израиля, он будет продолжать свою «ограниченную операцию» вдоль границы до тех пор, пока не достигнет поставленных целей, опираясь на самооборону и обеспечение безопасности.

Она подчеркнула, что от международного сообщества не стоит ожидать каких-либо реальных действий, кроме дискуссий в Генеральной Ассамблее ООН. В то же время, по ее мнению, долгосрочный успех Израиля трудно гарантировать, особенно с учетом предыдущих военных компаний в Ливане.

Даже американские эксперты поставили под сомнение само существование Израиля в свете его участия в военных действиях на нескольких фронтах.