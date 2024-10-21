Аналитик Федосова: в выборы президента Молдавии заложена инструментальная фальсификация

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова указала на нелегитимность выборов президента в Молдавии. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, руководство страны заложило в механизм выборов инструментальную фальсификацию.

«Мы видели изменения итогов голосования по референдуму и по кандидатам за прошедшую ночь. И конечно, власти Молдавии создали себе некое объяснение, некое алиби», — отметила аналитик.

Правительство страны, пояснила Федосова, заявило о неучтенных голосах с европейских участков, где граждане якобы активно поддержали евроинтеграцию.