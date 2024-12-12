Мособлдума установила новую выплату в 500 тысяч рублей взамен земельного участка для участников СВО. Закон приняли на 100-м заседании парламента 12 декабря.

«Наши ребята из Подмосковья с честью несут службу в зоне специальной военной операции. Они рискуют здоровьем, а порой и своей жизнью ради будущего нашей страны. Наш долг — всесторонне помогать участникам спецоперации и их близким. Поэтому работа над совершенствованием регионального законодательства продолжается», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новую выплату смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги, а также члены семей погибших участников СВО.

Закон вступит в силу с 1 января 2025.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.