Юный шахматист из Подольска отличился на международном турнире

Шестой открытый международный шахматный турнир Yerevan Open-2024 проходил в начале декабря в столице Армении. Святослав Лисенков из Подольска показал на соревнованиях высокий результат.

В турнире участвовали 85 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Швеции, Индии и Ирана. Конкуренция была очень высокой. В числе участников были пять международных мастеров и 12 гроссмейстеров.

Юный подольский шахматист выступал среди юношей до 15 лет. Он выполнил на турнире норматив на звание международного мастера. Спортсмен сразился за шахматной доской с тремя мастерами и четырьмя гроссмейстерами и сумел набрать пять с половиной очков из девяти возможных. Рейтинг Святослава Лисенкова в итоге вырос на 117 пунктов. Он также получил первый приз среди игроков с рейтингом ниже 2300 очков.

Подольчанин также принял участие в блиц-турнире, прошедшем в рамках Yerevan Open-2024. Станислав Лисенков стал шестым в общем зачете, набрав семь очков из девяти.