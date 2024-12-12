Еще 29 гектаров земли передали в Подмосковье под строительство соцобъектов

В 2024 году в Московской области выделили более 29 гектаров земли для строительства социальных объектов, включая школы, детсады и медучреждения. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

На предоставленных участках появится шесть детских садов, пять школ и 17 медучреждений, большинство из которых — ФАПы. Объекты возведут в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Так, в Октябрьском поселке на участке 5,8 гектара построят комплекс с школой на 1,5 тысячи мест и детским садом для 200 ребят. Учреждения откроются в 2027 году.

В Свердловском поселке на площади 2,6 гектара построят школу для 1,1 тысячи учеников с футбольным полем и спортивными площадками. Ожидаемый срок сдачи образовательного учреждения — 2026 год.

Новые соцобъекты также появятся в Коломне Одинцове, Ленинском округе и Волоколамске.