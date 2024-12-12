Полиция поймала в ЯНАО двух вооруженных иностранцев со «шпионским набором»

Baza: в Ноябрьске за хранение оружия задержали двух братьев из Таджикистана

Правоохранители задержали в Ноябрьске двух братьев из Таджикистана. При обыске у них нашли огнестрельное оружие и «шпионский набор», сообщил Telegram-канал Baza . Официально эта информация пока не подтверждалась.

Двое мужчин 39 и 37 лет хранили у себя дома пристрел с лазерным прицелом, более 100 патронов, приспособление для съема ствола оружия и порох. Внимание полиции привлекли вещи для изменения внешности: накладная лысина и цветные линзы. Также правоохранители нашли 27 SIM-карт.

Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном хранения оружия. Подозреваемые не признали вину. По их словам, один из братьев интересуется оружием, а второй — охотой. По данным канала, несколько месяцев назад мужчины получили вид на жительство, но на допросах «резко перестали понимать русский язык».

Ранее вИнгушетии задержали сообщников террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». В ходе обысков силовики нашли оружие и боеприпасы.