Суд пересмотрит дело о казни американки Кристы Пайк после неудачных инъекций

Приговоренная к смертной казни за убийство в 1995 году американка Криста Пайк добилась возобновления судебного разбирательств по оспариванию применения смертельной инъекции. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщила газета The New York Post .

Команда адвокатов Пайк подала иск еще в январе, указав, что состояние здоровья осужденной сделало такой способ исполнения смертного приговора особо опасным.

Защита настаивала на том, что действующий в штате Теннесси закон об использование одного препарата, а также привлечение к казни сотрудников тюрьмы, не имеющих медицинского образования, нарушает все нормы.

Рассматривавший дело Верховный суд Теннесси отклонил жалобу защиты и постановил привести приговор в исполнение.

После того как Пайк выжила после введения двух инъекций, к рассмотрению жалобы вернулись. Речь идет не об отмене, а о пересмотре способа казни осужденной.

Адвокаты в комментарии телеканалу CBS News заявили, что их подзащитная начала ходить.