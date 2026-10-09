Суд пересмотрит дело о казни американки Кристы Пайк после неудачных инъекций
Приговоренная к смертной казни за убийство в 1995 году американка Криста Пайк добилась возобновления судебного разбирательств по оспариванию применения смертельной инъекции. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщила газета The New York Post.
Команда адвокатов Пайк подала иск еще в январе, указав, что состояние здоровья осужденной сделало такой способ исполнения смертного приговора особо опасным.
Защита настаивала на том, что действующий в штате Теннесси закон об использование одного препарата, а также привлечение к казни сотрудников тюрьмы, не имеющих медицинского образования, нарушает все нормы.
Рассматривавший дело Верховный суд Теннесси отклонил жалобу защиты и постановил привести приговор в исполнение.
После того как Пайк выжила после введения двух инъекций, к рассмотрению жалобы вернулись. Речь идет не об отмене, а о пересмотре способа казни осужденной.
Адвокаты в комментарии телеканалу CBS News заявили, что их подзащитная начала ходить.