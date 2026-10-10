Пережившую неудачную попытку казни Кристу Пайк вернули в тюрьму

Осужденную американку Кристу Пайк, выжившую после неудачной попытки смертной казни в штате Теннесси, перевели из медицинского учреждения обратно в тюрьму. Об этом сообщил ABC News со ссылкой на адвокатов заключенной.

«В тюрьме ей продолжают оказывать медицинскую помощь, и мы будем следить за ходом ее восстановления», — говорится в заявлении юридических представителей Пайк.

В больнице осужденная за жестокое убийство находилась меньше двух недель после введения ей двух доз смертельной инъекции.

В середине недели стало известно, что пережившая попытку казни заключенная вернулась в сознание и начала говорить.