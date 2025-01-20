Америка прежде всего. Трамп сделал первые заявления на посту президента США

Трамп заявил о «золотом веке» в первой речи на посту президента США

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп начал свою инаугурационную речь. В первых же заявлениях он пообещал «поставить Америку прежде всего», трансляцию мероприятия ведет 360.ru.

Своим приоритетом американский лидер назвал строительство гордой, процветающей и свободной нации.

«Мы станем предметом зависти всех наций. Упадок закончился. Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — добавил Трамп.

Политик также пообещал «вновь уравновесить весы правосудия» и прекратить «превращение в оружие» правительства и Министерства юстиции США.

Ранее Трамп принял присягу в качестве 47-го президента США. Из-за погоды церемония прошла в ротонде Капитолия.

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