Президент США Дональд Трамп начал свою инаугурационную речь. В первых же заявлениях он пообещал «поставить Америку прежде всего», трансляцию мероприятия ведет 360.ru.
Своим приоритетом американский лидер назвал строительство гордой, процветающей и свободной нации.
«Мы станем предметом зависти всех наций. Упадок закончился. Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — добавил Трамп.
Политик также пообещал «вновь уравновесить весы правосудия» и прекратить «превращение в оружие» правительства и Министерства юстиции США.
Ранее Трамп принял присягу в качестве 47-го президента США. Из-за погоды церемония прошла в ротонде Капитолия.
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Америка прежде всего. Трамп сделал первые заявления на посту президента США
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