Инаугурация Трампа. Прямая трансляция

В Вашингтоне стартовала инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он стал первым за 120 лет главой государства, который вступит в должность через четыре года после окончания предыдущего срока.

Торжественная церемония начнется 20 января, в 20:00 по московскому времени (12:00 по вашингтонскому). Вместе с Трампом присягу принесет вице-президент Джей Ди Вэнс. С этого момента пойдет официальный отсчет срока их полномочий.

Трансляцию запустили крупные американские каналы: CNN, NBC, Fox News, CBS и ABC. Также церемонию показывают на сайте Белого дома.