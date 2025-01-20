Инаугурация Трампа. Прямая трансляция

В США началась инаугурация 47-го президента Дональда Трампа

Brendan McDermid — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Brendan McDermid — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне стартовала инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он стал первым за 120 лет главой государства, который вступит в должность через четыре года после окончания предыдущего срока.

Торжественная церемония начнется 20 января, в 20:00 по московскому времени (12:00 по вашингтонскому). Вместе с Трампом присягу принесет вице-президент Джей Ди Вэнс. С этого момента пойдет официальный отсчет срока их полномочий.

Трансляцию запустили крупные американские каналы: CNN, NBC, Fox News, CBS и ABC. Также церемонию показывают на сайте Белого дома.

Перед торжеством Трамп провел традиционное чаепитие с экс-президентом Джо Байденом и его семьей в Белом доме. Это мероприятие — символ мирной передачи власти.

В день вступления Трампа в должность президента Владимир Путин оценил его настрой на возобновление отношений с Россией. Глава государства поддержал желание республиканца не допустить начало третьей мировой войны.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте