Африканист Штопов: Россия постепенно возвращает влияние на Африканском континенте | 360°

15 мая 2024, 11:52
Африканист Штопов: Россия постепенно возвращает влияние на Африканском континенте
Коллективный Запад привык к тому, что может разговаривать с лидерами стран Глобального Юга с позиции силы. Однако такой вектор уже изжил себя. Об этом заявил африканист Даниил Штопов в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, РФ постепенно возвращает на Африканском континенте влияние, которое наблюдалось в советские времена.
Реклама
«Мы себя рекомендуем как гарант безопасности, и эта стратегия действительно работает», — отметил эксперт.
Российская сторона открывает экономические, торговые и многие другие направления на соответствующей территории. Таким образом страна возвращает свои позиции, заключил Штопов.
Африка
Россия
Запад
Реклама
Реклама