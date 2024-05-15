Африканист Штопов: Россия постепенно возвращает влияние на Африканском континенте | 360°

Мир 15 мая 2024, 11:52 Африканист Штопов: Россия постепенно возвращает влияние на Африканском континенте

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Коллективный Запад привык к тому, что может разговаривать с лидерами стран Глобального Юга с позиции силы. Однако такой вектор уже изжил себя. Об этом заявил африканист Даниил Штопов в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, РФ постепенно возвращает на Африканском континенте влияние, которое наблюдалось в советские времена.

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«Мы себя рекомендуем как гарант безопасности, и эта стратегия действительно работает», — отметил эксперт.

Российская сторона открывает экономические, торговые и многие другие направления на соответствующей территории. Таким образом страна возвращает свои позиции, заключил Штопов.