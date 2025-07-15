«Иллюзиям нет места». Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса и Геббельса

В словах министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявившего о готовности немецких военных «убивать российских солдат», стала чаще прослеживаться риторика и лексикон пропагандиста Третьего Рейха Йозефа Геббельса. Об этом в Telegram-канале написала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, когда она слышит заявления высокопоставленных немецких военных, то все больше вспоминает начало 1940-х годов. Это и про наступление вглубь России, и про необходимость для армии ФРГ иметь дальнобойное вооружение. И если в 2024 году немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, то теперь все это звучит уже официально.

«Последние годы я твердила: иллюзиям нет места. <…> Их проблема в том, что они не знают Россию и понятия не имеют о доброте русских. Но сейчас, если можно так выразиться, не время быть слишком добрыми», — подчеркнула Кнайсль.

Ранее Писториус заявил, что немецкие военные готовы убивать российских солдат в случае атаки на страну НАТО. Он добавил, что всерьез рассматривает развитие такого сценария, если провалится политика сдерживания России.