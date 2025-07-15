Украинские операторы БПЛА атаковали FPV-дронами двух женщин, держащих табличку с надписью «Мы русские» в Сумской области. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Изя.

Боец рассказал, что под Сумами он с сослуживцами сопровождал штурмовой отряд. В одной из деревень находилась позиция боевиков ВСУ, там шел бой.

Оператор БПЛА добавил, что при приближении дрона к одному из домов он увидел двух мирных жительниц, просивших, чтобы бойцы ВС РФ их вывели.

«При ближнем облете я увидел надпись на плакате: „Мы русские“. После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV», — сказал он.

По его словам, украинский дрон целенаправленно полетел в дом с мирными жителями, но в тот момент они ничего не смогли сделать. После они увидели, что девушка успела отбежать, а вторая женщина упала.

Изя добавил, что вместе с сослуживцами пытался спасти женщин от атаки дронов ВСУ, сбрасывая на БПЛА специальные сети с магнитами. Так они уничтожили несколько беспилотников противника рядом с домом.

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