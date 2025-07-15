«Красавчик». Поклонники королевской семьи восхитились личным помощником Кейт Миддлтон

О симпатичном помощнике Миддлтон заговорили в этом году. После того, как принцесса Уэльская впервые появилась на Уимблдоне на женском финале.

Появление Кейт в королевской ложе встретили аплодисментами, но некоторые при этом отвлеклись на ее красивого помощника. Им оказался 36-летний подполковник Том Уайт.

Один из зрителей сравнил личного помощника принцессы Уэльской с седым лисом. Остальные поклонники его поддержали.

«„Ну, он точно красавчик“; „Режим флирта включен“; „Неужели для конюших обязательно быть красивыми?!“ — эмоционально высказались фанаты королевской семьи.

Уайта назначили в штат прислуги принца Уильяма и Кейт в 2023 году. Он сменил на этом посту помощницу Миддлтон Ханну Кокберн-Логи, которая ее покинула осенью 2022 года.

В начале июля принцесса Уэльская посетила Сад благополучия Королевского садоводческого общества больницы Колчестера.