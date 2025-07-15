В город Елец в Липецкой области прозвучали взрывы. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Местные жители сообщили, что слышали два взрыва, от которых тряслись окна в домах. Их было слышно в разных частях города.
По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны по беспилотникам.
В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА. Пока официальной информации о возможных пострадавших и последствиях взрывов не поступала.
Ранее дроны ВСУ атаковали тренажерный зал Запорожской атомной электростанции. Обошлось без критических разрушений и пострадавших. Специалисты оценят нанесенный ущерб.
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Два взрыва прогремели в Липецкой области
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