Два взрыва прогремели в Липецкой области

Shot: жители Ельца сообщили о двух взрывах в небе над городом

Фото: РИА «Новости»

В город Елец в Липецкой области прозвучали взрывы. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали два взрыва, от которых тряслись окна в домах. Их было слышно в разных частях города.

По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны по беспилотникам.

В Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА. Пока официальной информации о возможных пострадавших и последствиях взрывов не поступала.

Ранее дроны ВСУ атаковали тренажерный зал Запорожской атомной электростанции. Обошлось без критических разрушений и пострадавших. Специалисты оценят нанесенный ущерб.

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