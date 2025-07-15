МО Японии удалило в своем докладе фразу о расплате России из-за конфликта на Украине

В Белой книге обороны Японии за 2025 год исчезла фраза о том, что России придется заплатить высокую цену за украинский конфликт. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В дополнение к сильному сопротивлению самой Украины, мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — говорилось в отчете за 2024 год.

В этом году в документе эта фраза отсутствует, хотя прошлогодний текст повторяется практически слово в слово.

Отчет представили на рассмотрение правительства во вторник, 15 июля.

Ранее на Западе также сообщили, что новая торговая политика президента США Дональда Трампа может ухудшить союзнические отношения. Японии предрекли перезагрузку отношений с Вашингтоном, в коммуникации с которым у Токио уже наблюдаются недопонимание и серьезное недоверие.