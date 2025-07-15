В Киеве началась подготовка к эвакуации украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

«Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы», — добавил он.

По словам аналитика, подобные действия вполне укладываются в логику поведения Зеленского. Глава киевского режима сейчас делает все, чтобы по максимуму обезопасить свое место у власти для личного обогащения.

Ранее Меркурис заявил, что Россия может сократить военные расходы уже в 2026 году. И это несмотря на то, что у НАТО они растут. Это говорит о том, что Россия способна противостоять угрозам альянса и без увеличения военных затрат.